Засуджують, але фінансують: заробіток Москви з продажу газу в ЄС зріс на 40 відсотків, — Le Monde

За інформацією ЗМІ, європейські країни купляють ворожий СПГ, постачання якого відбувається через море. Поки загальні обсяги імпорту падають, надприбутки РФ — ростуть.

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Європа попри війну в Україні та прагнення відмовитись від російського газу лише збільшила його імпорт морем. Про це йдеться у матеріалі Le Monde.

Країнам Європейського Союзу вдалося скоротити використання газопроводів з РФ, але обсяги зрідженого природного газу (СПГ), який транспортують кораблями, з січня підскочили на 40% у порівнянні з 2021 роком.

"Поки європейські країни засуджують війну, вони кладуть гроші в кишеню (Володимира, — ред.) Путіна", — наголосили у британській неурядовій організації Global Witness.

За даними ЗМІ, у 2021 році країни ЄС отримали понад 150 млрд кубометрів російського газу, тобто 45% від усього імпорту газу. В основному постачання відбувалося через трубопровід.

За перші сім місяців цього року закупівлі у компаній країни-агресорки упали приблизно до 25 млрд кубометрів — 15% від імпорту. Половина газу була поставлена у вигляді СПГ.

Від зросту використання СПГ виграли не лише США та Катар, але і сама Росія. Водночас у ЄС раніше представляли перехід на зріджений природний газ як "диверсифікацію постачання за межі РФ".

"Ми можемо і повинні якомога швидше повністю позбутися російського газу", — заявляв у березні єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон.

Нині, як виявилось, продаж СПГ Європі приносить значні надприбутки економіці Москви. Зокрема, за оцінками CREA, лише за січень-липень ворог заробив на експорті газу понад 5 млрд євро. Ця сума вдвічі більша за отриману у той самий період у 2021 році.

Нагадаємо, у Центрі досліджень європейської політики інформували, що походження СПГ "трохи складніше відстежити". Експерти визнали, що Росія, як і раніше, отримуватиме прибуток за свої енергоносії.

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявляв, що попри питання моралі російський газ необхідний для забезпечення енергобезпеки країни. Раніше австрійський уряд обіцяв скоротити залежність від газу з РФ.