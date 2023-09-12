У РФ планують відновити виробництво Т-80: танковий історик пояснив, чи це реально

Російське КБ "Омсктрансмаш" мало ледве не революційний проєкт "Бурлак". Він мав підвищити виживаність екіпажу, але "Уралвагонзавод" задавив розробників і просував свій проєкт "Армата".

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Генеральний директор "Уралвагонзаводу" Олександр Потапов заявив, що вони планують відновити виробництво танків Т-80. Танковий історик Андрій Тарасенко у своєму телеграм-каналі пояснив, наскільки реальним буде план.

Чому в РФ перестали виробляти Т-80?

Історія танкобудування в РФ склалася так, що "Уралвагонзавод" поглинув "Омсктрансмаш" й придушив виробництво танків Т-80. Для цього керівництво фальсифікували дані й купували чиновників для того, щоб показати "наскільки поганим є Т-80".

Натомість "Уралвагонзавод" просував проєкт Т-14 "Армата", який як каже Тарасенко, по суті зазнав фіаско. Виготовлено роту танків, які все ще знаходяться на доопрацюванні. Його двигун 2В-12-3А розробили ще в СРСР у 1980-х роках, але з того часу його так і не доопрацювали. Двигун був на 1500 кінських сил. Потенціал до подальшого підвищення потужності двигунів сімейства В-2 вже вичерпані. Тому для "Армати" вони не підходять попри всі спроби.

Проєкт "Бурлак" – чи може РФ відродити Т-80?

Заяву про отримання завданні від військових відродити Т-80 Потапов робив поруч з Т-80БВМ. Проте Тарасенко вважає, що це не буде "той самий Т-80". У "Омсктрансмашу" був проєкт "Бурлак". Особливістю бойової машини мало стати те, що автомат заряджання був ізольованим у башті в окремому відсіку. Так планувалось підвищити виживаність екіпажу.

Механізм заряджання пропонувалось перенести у башту

Окрім цього такий відсік дозволяв би використовувати довгі бронебійні підкаліберні боєприпаси, а не 740-мм снаряди. Експерт каже, що якщо вирішилось би ще й питання з ізоляцією палива в захищених відсіках, то машина була б революційною.

Схема танку Т-80 "Бурлак"

"Бурлак" – достойна машина, що була в тіні титульних проєктів Т-95, а потім "Армати". Машина з перевіреними рішеннями та цілком реалістичним рівнем для її освоєння в серійному виробництві. На відміну від "Армати", яку навіть якщо в теорії довести, то виробляти не зможуть через відсутність працюючого двигуна 2-В та відповідних виробничих потужностей", — пише Тарасенко.

Проте найголовнішим для розгортання виробництва танків є організація виробничих потужностей й наявність фахівців. Одних станків потрібно тисячі одиниць, які в теорії можна купити в Китаї чи КНДР. Проте РФ не зможе розв'язувати проблему з кадрами, бо КБ "Омсктрансмаш" було розформовано у 2019 році. У Радянському Союзі при всіх масштабах та кількості людей у 1980-х роках, для виготовлення двигунів залучали засуджених на тимчасових ділянках виробництва.

Нагадаємо, 8 вересня Oryx писали, що російська армія втратила 400 танків Т-80БВ, а загалом втрати Т-80 вже перевалили за 600. Останнім часом Росія втрачає найбільше танки Т-80 серед інших типів та моделей.