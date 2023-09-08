Візуально підтверджено: російська армія втратила 400 танків Т-80БВ, – Oryx

Серед 402 втрачених танків майже сотня стала трофеями для ЗСУ. Зараз росіяни втрачають Т-80 більше, ніж Т-72, які складали основу окупаційної армії.

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З початку повномасштабної війни російська армія втратила вже 402 танки Т-80БВ. Про це повідомляє проєкт Oryx.

Російські окупанти втратили вже 622 танки Т-80 різних модифікацій, з них більшість у версії Т-80БВ. Автор зазначає, що в міру того, як Росія розконсервовує та відновлює танки, кількість втрачених Т-80 стає все більшою. Також серед 622 втрачених танків 7 з них знищено у версії Т-80БВ зразка 2022 року.

Серед втрачених танків версії Т-80БВ 260 було знищено, 57 пошкоджено та пошкоджено й покинуто. Для української армії 84 машини стали трофейними.

Синім позначені втрати Т-80БВ, а помаранчевим Т-72Б та Т-72Б3

Загалом російська армія більше покладалася на різні версії Т-72 у своїй армії. Була модернізація Т-80 до рівня БМВ, але вона не була масовою у військах. Т-80БВМ вважають порівняним з Т-72Б3, але в першого дорогий й складний в обслуговувані двигун. Дані підтверджує аналітик Річард Верекер. На початку російська армія втрачала найбільше Т-72, а згодом їх замінили на Т-80. В середньому протягом літа окупанти втрачали 27 танків Т-80, тоді як старих версій Т-72 — 9,6.

Нагадаємо, 1 вересня український дрон знищив танк Т-80, САУ "Гвоздика" та танковий мостоукладач МТУ-90.

7 вересня український FPV-дрон завадив окупантам евакуювати пошкоджений танк з поля бою.