Несподівано обирають цілі: в ЗСУ попередили про масовані ракетні удари ЗС РФ

Наразі ворог не застосовує тактику масованих обстрілів через те, що економить ракети для більш потужних атак. В командуванні нагадують, що Кремль почав виготовляти власні БПЛА та отримує нові партії з Ірану.

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Голова об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що Збройні сили Російської Федерації можуть знову вдатися до обстрілів енергетичної інфраструктури. Про це вона повідомила під час телемарафону.

З її слів, Збройні сили Російської Федерації поки не завдають масованих обстрілів через те, що можуть готуватися до атак по критичній інфраструктурі України.

"Цілком імовірно певний час ворог буде економити ракети, для того, щоб готуватися до інших заходів та дій більш потужних та масованих, які можуть бути пов'язані з осінньо-зимовим періодом", — сказала Наталія Гуменюк.

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Вона зазначила, що у ворога є великий запас ударних безпілотників. Крім того, військові РФ можуть несподівано обирати цілі для атак, не прив'язуючись до портової чи іншої інфраструктури. Збиті українською системою протиповітряної оборони дрони типу Shahed говорять про те, що РФ виготовляє власні безпілотники та отримує нові партії поставок з Ірану.

Нагадаємо, 4 вересня директор ДТЕК Дніпровські електромережі Андрій Терещук заявив, що зимою в Дніпропетровській області відключатимуть світло. З його слів, інфраструктура є частково пошкодженою, а об'ємів електроенергії, яку виробляють, не вистачить. Він закликав громадян зменшити навантаження на мережі в пікові години та почати розумно споживати електроенергію.

6 вересня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Андрій Юсов заявив, що Росія може обстрілювати об'єкти енергетичної інфраструктури під час опалювального сезону. З його слів, ворог перестав застосовувати тактику масованих обстрілів, зокрема через використання ракетного запасу та обмежені можливості виробництва.