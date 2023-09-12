Неожиданно выбирают цели: в ВСУ предупредили о массированных ракетных ударах ВС РФ

Сейчас враг не применяет тактику массированных обстрелов из-за того, что экономит ракеты для более мощных атак. В командовании напоминают, что Кремль начал производить собственные БПЛА и получает новые партии из Ирана.

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Глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что Вооруженные силы Российской Федерации могут снова прибегнуть к обстрелам энергетической инфраструктуры. Об этом она сообщила во время телемарафона.

По ее словам, Вооруженные силы Российской Федерации пока не наносят массированных обстрелов из-за того, что могут готовиться к атакам по критической инфраструктуре Украины.

"Вполне вероятно определенное время враг будет экономить ракеты, для того, чтобы готовиться к другим мероприятиям и действиям более мощных и массированных, которые могут быть связаны с осенне-зимним периодом", — сказала Наталья Гуменюк.

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Она отметила, что у врага есть большой запас ударных беспилотников. Кроме того, военные РФ могут неожиданно выбирать цели для атак, не привязываясь к портовой или иной инфраструктуре. Сбитые украинской системой противовоздушной обороны дроны типа Shahed говорят о том, что РФ производит собственные беспилотники и получает новые партии поставок из Ирана.

Напомним, 4 сентября директор ДТЭК Днепровские электросети Андрей Терещук заявил, что зимой в Днепропетровской области будут отключать свет. По его словам, инфраструктура частично повреждена, а объемов электроэнергии, которую производят, не хватит. Он призвал граждан уменьшить нагрузку на сети в пиковые часы и начать разумно потреблять электроэнергию.

6 сентября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов заявил, что Россия может обстреливать объекты энергетической инфраструктуры во время отопительного сезона. По его словам, враг перестал применять тактику массированных обстрелов, в частности из-за использования ракетного запаса и ограниченных возможностей производства.