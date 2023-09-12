"Успішно завдали удару": СтратКом підтвердив ліквідацію бази дронів РФ у Луганському (відео)

У повідомленні не міститься інформації про те, якими засобами було завдано удару і який конкретний підрозділ проводив цю операцію.

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Збройні сили України атакували базу, де розташовувалися ворожі безпілотники моделей Zala і "Ланцет" у Донецькій області. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

"Зранку 11.09.2023 Збройні сили України успішно завдали удару по базі БПЛА окупантів у тимчасово окупованому селищі Луганське Донецької області", — ідеться в повідомленні.

Чим було завдано удару та ефективна робота якого саме підрозділу зафіксована на відео, у повідомленні не уточнюється.

Українські війська й надалі знищують російську техніку та особовий склад. "Гради" ЗСУ 10 вересня ефективно ліквідували склади з пальним і боєприпасами російських військ, які були зосереджені на території нині окупованого міста Соледар. Аеророзвідники "Команди В'ялого" зафіксували серед багатоповерхівок на Донеччині великий склад боєкомплекту російських загарбників.

Також 11 вересня десантниками 77-ї бригади ДШВ знешкоджено ворожий "Орлан". Скоординовані зусилля фахівців радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони бригади дали змогу досягти позитивного результату.