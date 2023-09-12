"Заганяли російський "Ланцет" до смерті": бійці 72-ї ОМБр розповіли, як уполювали ворожий дрон

"Ланцет" намагався влучити в українську САУ, відночас бійці підрозділу намагалися влучити в нього.

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На одному з напрямків фронту бійці ЗСУ збили ворожий "Ланцет", який намагався знищити їхню САУ. Про це розповіли в пресслужбі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Троє зенітників "Рулі", "Кулак" і "Вампір" розповіли історію, як загнали ворожий БпПЛА до смерті.

За словами бійців, їхні позиції розміщувалися в лісопосадці. Вони працювали із САУ по окупантах.

"Уже не пам'ятаємо, хто з нас перший побачив того "Ланцета", але все ж. Наша "саушка" тільки відпрацювала, і він полював на неї. "Ланцет" на "саушку", а ми на нього. Ганяли того ірода так, що йому довелося кілька кіл зробити, щоб зайти на удар. Але не встиг. Збили. Слава Богу, всі цілі… А от "Ланцет" — ні!" — розповіли бійці.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ на Bradley підбили та захопили новітній російський танк Т-90М "Прорив" у боях за Роботине. Оператор БМП Bradley ювелірно влучив ракетою у вразливе місце башти танку, вбив командира, а танк залишився майже неушкодженим.

Також повідомлялося, що в тимчасово окупованому Енергодарі місцевий Рух Опору та спецпризначенці ГУР МО України підірвали приміщення паспортного столу разом із колаборантами. Вибух стався просто під час святкового застілля на день день підрозділів із питань міграції системи МВС РФ.