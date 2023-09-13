Перший у рейтингу: Буданов вступає до аспірантури на спеціальність "Політологія"

Очільник ГУР МО обрав вечірню форму навчання в "Острозькій академії" на Рівненщині. Наказ про зарахування з'явиться згодом.

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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) Кирило Буданов може вступити до аспірантури в престижний український виш і буде аспірантом. Інформацію про це можна знайти на сайті з рейтинговими списками вступників.

Зазначається, що тепер очільник розвідувального відомства навчатиметься в аспірантурі університету "Острозька академія" в Рівненській області на спеціальності "Політологія".

Він обрав вечірню форму навчання і за обраною спеціальністю очільник ГУР МО став першим у списку.

Кирило Буданов вступив до аспірантури в Рівненській області Фото: Скриншот

У вищому навчальному закладі підтвердили цю інформацію і ректор "Острозької академії" Ігор Пасічник у коментарі для "Суспільного" поділився деякими подробицями.

"У зв'язку з тим, що академію закінчив головнокомандувач, дев'ять бойових генералів і командувач 30-ї армії, академія стала популярною. Тут досить потужний молодий викладацький науковий склад і абсолютно нічого дивного, що до академії вступають на магістратуру чи аспірантуру найвідоміші особистості в Україні", — йдеться в повідомленні.

Поки що було лише складено рейтинг допущених до аспірантури, а наказ про зарахування буде пізніше.

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Ректор також зазначив, що його академія на сьогодні входить до трійки найкращих університетів не тільки України.

"Цілком закономірно, що до нас ідуть вступати. Тим паче, що в нас така спеціальність як "Національна безпека" і "Політологія", які якраз пов'язані з питаннями, що стосуються військової справи", — продовжив Ігор Пасічник.

До слова, Кирило Буданов уже має військову освіту. У 2007 році він закінчив Одеський інститут Сухопутних військ. Інформацію про вступ він ніяк не прокоментував на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 10 вересня повідомлялося, що в ГУР спрогнозували хід контрнаступу ЗСУ в холодну пору року. Кирило Буданов зазначив, що погана погода може максимум ускладнити дії українських військових, але ніяк не зупинить захисників.