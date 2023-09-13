Росіяни зміцнюють "третю лінію" оборони в Запорізькій області, — мер Федоров

За словами Івана Федорова, росіяни риють нові траншеї і завозять колишніх ув'язнених.

Related video

Російські окупанти посилюють оборону на "третій лінії" в Запорізькій області. Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram-каналі.

Загарбники риють нові траншеї та завозять колишній ув'язнених.

Як зазначив Федоров, окупанти:

риють нові траншеї, посилюють оборонні споруди неподалік лінії фронту в Пологівському районі;

займають будинки, а також розставляють нову техніку в селах неподалік Токмака. У самому ж місті влаштували блокпости та розмістили протитанкові їжаки;

захоплюють нові бази відпочинку на Азовському узбережжі;

влаштували місце базування вертольотів у Бердянську;

завозять колишніх ув'язнених для відбиття Рабтіне й утримання фронту.

Нагадаємо, 11 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що протягом останнього тижня на Таврійському напрямку українські військові звільнили територію площею 4,8 квадратного кілометра. Вона повідомила про успіх ЗСУ на півдні від Работиного та на заході від Вербового. Загалом Оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія" звільнило 256,5 квадратних кілометрів.

У звіті Британської розвідки за 9 вересня йшлося про те, що Росія перекинула нові підрозділи своїх військ у Работине Запорізької області. Однак таке рішення може обмежити здатність окупантів наступати на інших напрямках фронту.