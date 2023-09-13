Россияне укрепляют "третью линию" обороны в Запорожской области, — мэр Федоров

По словам Ивана Федорова, россияне роют новые траншеи и завозят бывший заключенных.

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Российские оккупанты усиливают оборону на "третьей линии" в Запорожской области. Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram-канале.

Захватчики роют новые траншеи и завозят бывший заключенных.

Как отметил Федоров, оккупанты:

роют новые траншеи, усиливают оборонительные сооружения неподалеку линии фронта в Пологовском районе;

занимают дома, а также расставляют новую технику в селах неподалеку Токмака. В самом же городе устроили блокпосты и разместили противотанковые ежи;

захватывают новые базы отдыха на Азовском побережье;

устроили место базирования вертолетов в Бердянске;

завозят бывших заключенных для отражения Работине и удержания фронта.

Напомним, 11 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что в течение последней недели на Таврическом направлении украинские военные освободили территорию площадью 4,8 квадратного километра. Она сообщила об успехе ВСУ на юге от Работино и на западе от Вербового. В целом Оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия" освободила 256,5 квадратных километров.

В отчете Британской разведки за 9 сентября говорилось о том, что Россия перебросила новые подразделения своих войск в Работино Запорожской области. Однако такое решение может ограничить способность оккупантов наступать на других направлениях фронта.