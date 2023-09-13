"Це не схоже на фільм": Захід має бути готовий до тривалої війни РФ проти України, — Чехія

За словами головнокомандувача чеськими військовими Карела Ржегка, Чехія працює над наданням військової допомоги Україні.

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Країни Заходу мають бути готовими до того, що війна між Росією та Україною може затягнутися на тривалий термін. Ба більше, незважаючи на можливі невдачі, Росія може продовжувати проявляти ворожість. Про це заявив головнокомандувач чеськими військовими Карел Ржегка, передає Reuters.

Згідно з його висловлюванням, деякі західні чиновники висловили занепокоєння з приводу "повільної протидії" з боку українських збройних сил. У той час як чеський головнокомандувач не поділяє цю точку зору.

"Так виглядає військовий наступ. Це не схоже на фільм про Другу світову війну. Це вимагає часу", — сказав він.

Ржегка також вважає, що в жодної зі сторін наразі немає можливості досягти своїх кінцевих заявлених цілей.

"У загальній картині я думаю, що поки що в жодної зі сторін немає можливості досягти своїх кінцевих заявлених цілей найближчим часом. Це триватиме не кілька тижнів, це триватиме, мабуть, довго. І важливо, щоб ми підтримували українців ще довго", — сказав Ржегка.

Він також додав, що Чехія працює над наданням військової допомоги Україні.

"Повірте мені, ми переглядаємо різні сховища, плани і концепції та намагаємося визначити, що ще ми можемо надати. У нас усе ще є деякі, зокрема важке обладнання", — наголосив Ржегка.

Нагадаємо, що Повітряні сили показали роботу установки Gepard на Одещині. Українські військові відкрили вогонь і знищили російський дрон за кілька секунд за допомогою німецької самохідної установки Gepard.

Також заступник начальника ГУР України Вадим Скібіцький розповів, що українські сили ППО стануть ефективнішими, ніж минулої зими. Москва може почати задіювати ще більше безпілотників Shahed разом із ракетами і атакувати цілу низку цілей, щоб збити з пантелику ППО України.