"Это не похоже на фильм": Запад должен быть готов к длительной войне РФ против Украины, — Чехия

По словам главнокомандующего чешскими военными Карела Ржегка, Чехия работает над представлением военной помощи Украине.

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Страны Запада должны быть готовы к тому, что война между Россией и Украиной может затянуться на длительный срок. Более того, несмотря на возможные неудачи, Россия может продолжать проявлять враждебность. Об этом заявил главнокомандующий чешскими военными Карел Ржегка, передает Reuters.

Согласно его высказыванию, некоторые западные чиновники выразили беспокойство по поводу "медленного противодействия" со стороны украинских вооруженных сил. В то время как чешский главнокомандующий не разделяет эту точку зрения.

"Так выглядит военное наступление. Это не похоже на фильм о Второй мировой войне. Это требует времени", — сказал он.

Ржегка также считает, что ни у одной из сторон на данный момент нет возможности достичь своих конечных заявленных целей.

"В общей картине я думаю, что пока ни у одной из сторон нет возможности достичь своих конечных заявленных целей в ближайшее время. Это будет длиться не несколько недель, это будет длиться, пожалуй, долго. И важно, чтобы мы поддерживали украинцев еще долго", — сказал Ржегка.

Он также добавил, что Чехия работает над представлением военной помощи Украине.

"Поверьте мне, мы просматриваем разные хранилища, планы и концепции и пытаемся определить, что еще мы можем предоставить. У нас все еще есть некоторые, в том числе тяжелое оборудование", — подчеркнул Ржегка.

Напомним, что Воздушные силы показали работу установки Gepard в Одесской области. Украинские военные открыли огонь и уничтожили российский дрон за несколько секунд с помощью немецкой самоходной установки Gepard.

Также заместитель начальника ГУР Украины Вадим Скибицкий рассказал, что украинские силы ПВО станут более эффективными, чем прошлой зимой. Москва может начать задействовать еще больше беспилотников Shahed вместе с ракетами и атаковать целый ряд целей, чтобы сбить с толку ПВО Украины.