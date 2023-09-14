"Доводиться зачищати": ЗС РФ намагаються штурмувати втрачені території на півдні

За словами заступника міністра оборони Анни Маляр, противник не хоче залишати деокуповані населені пункти і продовжує вести боротьбу за контроль над ними. За словами Анни Маляр, українські бійці продовжують вести боротьбу на півдні — їм доводиться постійно захищати території від ворожих штурмів.

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Російські військові не хочуть залишати території, які вони захопили на півдні України. Це змушує Збройні сили України охороняти звільнені райони від можливих ворожих нападів. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"За тими населеними пунктами, які вже були звільнені, ворог не хоче їх залишати. І вони продовжують вести цю боротьбу. Тому, якщо ми говоримо про Работине, то ті позиції, які вже нами зайняті і де ми закріпилися, то нам все одно доводиться ці райони захищати від ворожих штурмів. Тому що вони хочуть повернути втрачені позиції", — сказала вона.

Крім того, Маляр зазначила, що є й напрямки, де Збройні сили поступово, але просуваються. Це стосується, зокрема, Мелітопольського напрямку.

Нагадаємо, 13 вересня начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що ЗСУ просуваються в напрямку населеного пункту Кліщієвка на Донеччині, однак поки що зарано говорити про завершення операції ЗСУ в цьому населеному пункті. За його словами, українські бійці мають успіхи в напрямку населених пунктів Андріївка, Бахмут і Курдюмівка.

Того ж дня в Генштабі ЗСУ повідомили про те, що Сили оборони просуваються в районі Работиного Запорізької області. Також триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку, внаслідок якої ЗС РФ відступають із захоплених позицій.