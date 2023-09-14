Бояться темпів наступу ЗСУ: серед "еліт" РФ і Чечні зросли панічні настрої, — ОП

За словами Сергія Лещенка, успіхи українських захисників викликають страх у політиків і бізнесменів Кремля, адже з нинішніми темпами російська оборона незабаром може зруйнуватися.

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Серед представників політичної "еліти" Росії та Чечні почали зростати панічні настрої. Пов'язано це з прискоренням темпу українського контрнаступу. Такою думкою поділився радник глави Офісу президента Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі 14 вересня.

За його словами, здебільшого побоювання зафіксовані серед представників бізнесу, а також політики РФ, і сталося це після повідомлень про те, що Сили оборони обійшли "лінії Суровiкіна". Ця інформація міститься в аналітичній довідці спецслужб, з якою вдалося ознайомитися представнику ОП.

"Дотримання наявного темпу наступу може негативно вплинути на загальну ситуацію для Збройних сил Росії, а також призвести до руйнування всієї оборони", — заявив Сергій Лещенко.

Окремо було зазначено, що військові формування з Чечні та Дагестану, які перебувають безпосередньо на важливих оперативних напрямках, несуть суцільний деструктив і російські "еліти" пильно за цим стежать.

"Вони взагалі не несуть загрози для Сил оборони України, оскільки за мінімальних загроз залишатимуть позиції. Цим вони будуть ще більше посилювати панічні настрої в російських окупаційних військах", — підсумував Сергій Лещенко.

Нагадаємо, 14 вересня в ISW розповіли про успіхи ЗСУ на кількох напрямках, унаслідок чого російські окупанти змушені відступати. Зокрема, нові позиції були зайняті в Запорізькій області, а також недалеко від Бахмута в Донецькій області.