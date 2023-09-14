"Щоб стріляти в росіян": Шон Пенн хотів переплавити свій "Оскар" на кулі для ЗСУ

Актор заявив, що дуже переживає за Україну. Також він виявляє глибоку повагу до Зеленського, адже президент вирішив залишитися в країні разом із багатьма громадянами та особисто просити про постачання зброї.

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Актор зі США і відданий союзник України Шон Пенн дав розлоге інтерв'ю, в якому розповів про свої почуття до України і навіть запропонував ідеї, які могли б допомогти країні у протидії російській агресії. Подробиці проведення інтерв'ю розповів журналіст видання Variety.

Згідно з його словами, Шон Пенн виявив особливу тривожність, коли розмова торкнулася України. Ще більше занепокоєння він виявив, згадуючи церемонію "Оскара", на якій президенту Володимиру Зеленському не дозволили виступити.

Пенн сказав, що не розуміє, чому так сталося. Після цієї ситуації у нього навіть виникла думка знищити свою статуетку.

"Я подумав: ну, розумієш? Я віддам його Україні. Його можна переплавити на кулі, якими вони зможуть стріляти в росіян", — сказав Шон.

Однак пізніше він підкреслив, що вирішив не витрачати свій "Оскар" для українських боєприпасів. Замість цього, він вирішив подарувати один зі своїх "Оскарів" президенту Зеленському.

"Я сказав йому залишити його собі і привезти в Малібу, коли все це закінчиться і його країна буде в безпеці", — з посмішкою сказав Шон.

Варто підкреслити, що актор виявляє глибоку повагу до Володимира Зеленського. Він зазначає, що вразився президентом із найпершої зустрічі. Він навіть не міг уявити, що Зеленський вирішить залишитися в Україні разом із багатьма громадянами та особисто просити про постачання зброї.

"Його мозок повністю насичений киснем. Його очі ясні і він теплий. Я знав, що або нічого не відчую, або дозволю собі полюбити його", — зазначив Пенн.

Знаменитість також підкреслив своє захоплення Зеленським, оскільки президент не злякався навіть смертельної небезпеки. Попри загрозу для свого життя, він продовжував невтомно боротися за незалежність своєї країни.

Пенн зізнається, що після першої зустрічі з президентом боявся, що більше ніколи його не побачить, але, на щастя, вони зустрічалися ще не один раз. За півтора року повномасштабної війни вони стали дуже близькими друзями.

Раніше Фокус писав, що Шон Пенн представив трейлер фільму про Україну.