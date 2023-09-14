"Виглядає як не першої свіжості": окупанти стягують в Криму військову техніку — АТЕШ (фото)

Техніку доправляють на окупований півострів залізницею. Дещо з неї окупанти приховують під тентами, розповідають у підпіллі.

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В окупованому Криму російські загарбники заходилися стягувати військову техніку. Потяг з вантажівками та танками помітили в Джанкої. Про це повідомляють учасники партизансткого руху "АТЕШ".

За інформацією підпілля, окупанти, ймовірно, збираються відправити їїу бік материкової України.

До складу входять: вантажні автомобілі, закриті вагони та крита гусенична техніка.

"Важко визначити, яку техніку приховують окупанти, але очевидно, що вона далеко не першої свіжості. Через значні втрати в техніці рашисти змушені розконсервувати старий мотлох", — поввідомляють учасники руху "АТЕШ".

Нагадаємо, що "АТЕШ" повідомляв, що в тимчасово окупованій Луганській області окупаційна влада планує організувати проведення мобілізації до лав ЗС РФ після так званих "виборів".

Раніше повідомялося, що в окупованому Криму після нічних вибухів на Севастопольському морському заводі 13 серпня місцеві жителі стали визнавати, що на півострів вже остаточно прийшла війна.