Створили "мегамісто": військовий експерт пояснив, чим Бахмут важливий для ЗС РФ (відео)

Російська Федерація доклала багато зусиль для окупації Бахмута, який став для загарбників справжньою пасткою. Ворогу доводиться витрачати шалені ресурси, аби втримати контроль над населеним пунктом.

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Збройні сили Російської Федерації витратили значні ресурси на те, аби захопити Бахмут Донецької області, проте зараз не можуть його втримати. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі "24 Каналу".

"Бахмут — для них пастка", — сказав Олександр Коваленко.

За його словами, спочатку це була пастка наступального характеру — коли РФ витрачала шалені ресурси на наступ та окупацію міста; нині ж це пастка оборонного типу — адже ворог витрачає свої ресурси, проте не може утримати місто. Коваленко вважає, що ворог створив з Бахмута "мегамісто", яке обов'язково потрібно захопити, адже без цього в них не буде якоїсь перемоги.

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Не здадуть Бахмут: ЗС РФ не зроблять "жесту доброї волі" після втрати Кліщїївки, — експерт

Він зазначив, що Бахмут для окупантів є важливим, адже поблизу міста розташовані села з останніми панівними висотами на південному секторі. Адже до самого Зайцевого йде низина, тому ворогу буде важко не лише наступати, але й вести оборону.

"Вони (ЗС РФ, — ред.) використовують максимум ресурсу, щоб якось утриматись на цих ділянках, але не можуть", — наголосив експерт.

На цьому напрямку ЗС РФ кидають свою новітню техніку, аби відбити позиції біля Кліщіївки, проте це не допомагає, і ЗСУ лише знищують цю техніку.

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Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 14 вересня повідомили, що ЗСУ мають успіх на Бахмутському напрямку, зокрема вони змусили відійти російських військових з позицій біля Міньківки та Дубово-Василівки, що біля Бахмута.

14 вересня заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр повідомила, що українські бійці щотижня просуваються та звільняють нові території на Бахмутському напрямку.