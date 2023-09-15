Создали "мегагород": военный эксперт объяснил, чем Бахмут важен для ВС РФ (видео)

Российская Федерация приложила много усилий для оккупации Бахмута, который стал для захватчиков настоящей ловушкой. Врагу приходится тратить огромные ресурсы, чтобы удержать контроль над населенным пунктом.

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Вооруженные силы Российской Федерации потратили значительные ресурсы на то, чтобы захватить Бахмут Донецкой области, однако сейчас не могут его удержать. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии "24 Каналу".

"Бахмут — для них ловушка", — сказал Александр Коваленко.

По его словам, сначала это была ловушка наступательного характера — когда РФ тратила огромные ресурсы на наступление и оккупацию города; сейчас же это ловушка оборонительного типа — ведь враг тратит свои ресурсы, однако не может удержать город. Коваленко считает, что враг создал из Бахмута "мегагород", который обязательно нужно захватить, ведь без этого у них не будет какой-то победы.

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Он отметил, что Бахмут для оккупантов является важным, ведь вблизи города расположены села с последними господствующими высотами на южном секторе. Ведь до самого Зайцево идет низина, поэтому врагу будет трудно не только наступать, но и вести оборону.

"Они (ВС РФ, — ред.) используют максимум ресурса, чтобы как-то удержаться на этих участках, но не могут", — подчеркнул эксперт.

На этом направлении ВС РФ бросают свою новейшую технику, чтобы отбить позиции у Клещиевки, однако это не помогает, и ВСУ только уничтожают эту технику.

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Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 14 сентября сообщили, что ВСУ имеют успех на Бахмутском направлении, в частности они заставили отойти российских военных с позиций у Миньковки и Дубово-Васильевки, что у Бахмута.

14 сентября заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщила, что украинские бойцы еженедельно продвигаются и освобождают новые территории на Бахмутском направлении.