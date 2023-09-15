Нова ера морської війни: удар по Севастополю став переломним моментом у військовій парадигмі

Британський адмірал Бен Кі зазначив, що успішні удари українських військових показують, які види наступальних спроможностей і тактики повинні розглянути ВМС Великої Британії, і від яких загроз слід захищатися.

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Через кілька годин після того, як Україна знищила в Севастополі російський підводний човен "Ростов-на-Дону", адмірал ВМС Великої Британії Бен Кі проголосив наступ нової ери морської війни. За його словами, безекіпажні надводні апарати (USV) і автоматизація призвели до "переломного моменту" в бойових зіткненнях на морі. Про це 13 вересня повідомили оглядачі Defence One.

На думку британського адмірала, останній епохальний перелом стався на початку 1900-х років, коли з появою нової броні, артилерії та зважаючи на досягнення в галузі силових установок, британське і німецьке військово-морське командування змушене було переглянути свої стратегії.

"Ми знову зіткнулися з чимось абсолютно новим, зі зміною парадигми", — заявив Кі, виступаючи на виставці озброєнь DSEI в Лондоні.

Особливо важливим для британських ВМС Кі назвав удари України по Чорноморському флоту РФ за допомогою ракет і безпілотних кораблів, начинених вибухівкою. З одного боку, успішні удари українських військових показують військово-морським силам, які види наступальних можливостей і тактики їм слід розглянути для себе, сказав Кі. З іншого боку, успіх таких атак означає, що ВМС повинні переглянути свої оборонні стратегії.

"Велика Британія має переконатися, що ми не опинимося вразливими до тих самих дій, які українцям вдалося зробити проти росіян", — наголосив Кі.

Раніше повідомлялося, що ракетний удар по судноремонтному заводу в Севастополі 13 вересня поставив під загрозу підтримку флоту РФ у бойовій готовності. Згідно з даними британської розвідки, ремонт сухих доків може зайняти багато місяців.