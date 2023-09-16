З кожних 100 мобілізованих восени лишилося 10-20 осіб, — голова Полтавського ТЦК

Підполковник Віталій Бережний наголосив на необхідності підтримки армії не лише матеріально, а й людьми. Адже більшість мобілізованих минулого року загинули, отримали поранення або були виведені зі строю з інших причин.

Related video

З кожних 100 чоловік, мобілізованих восени 2022 року, залишилося 10-20. Про це розповів начальник Полтавського обласного ТЦК, підполковник Віталій Бережний під час 39-ї сесії Полтавської міської ради VIII скликання 15 вересня 2023 року.

Український воїн наголосив на необхідності забезпечення на території відповідних населених пунктів ведення військового обліку військовозобовʼязаних призовників чи інших категорій і здійснення заходів для комплектування військових частин ЗСУ.

Важливо

Мобілізація в Україні: до яких даних військовозобов'язаних із держреєстрів ТЦК отримають доступ

За словами Бережного, станом на зараз формування потребують не тільки матеріальної підтримки. У першу чергу їм необхідне поповнення людських ресурсів. З підрозділів, які восени 2022 року, складалися зі 100 чоловік, зараз залишилося 20 або 10. Решта — загиблі, поранені, виведені зі строю, які не можуть виконувати завдання на тих чи інших напрямках.

Зокрема голова ТЦК зазначив, що місто Полтава в частині проведення заходів мобілізації в області перебуває на останньому місті після інших районів. За вересень план виконано на 13%. А на 15 вересня 2023 року виконано лише 8% планового завдання, яке встановлено Генштабом ЗСУ.

39 сесія Полтавської міської ради VIII скликання 15.09 2023р.

Снайпер ЗСУ Костянтин Прошинський підтвердив слова полтавського військкома про 80-90% втрат в українській армії від мобілізованих восени 2022.

"Насправді це правдиві цифри, за нашим підрозділом у тому числі. У деяких — ще менше", — написав воїн, який перебуває під Бахмутом.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, ворог починає підготовку до мобілізації 2024 року.

Також Фокус писав про те, чи будуть обмежено придатних чоловіків відправляти в гарячі точки фронту.