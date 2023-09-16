Втрати на $2 млн: Генштаб показав "улов" роти "Ахіллес" у Донецькій області (відео)

Бійці успішно застосовували безпілотники, оснащені нічною оптикою, проти російських БМП-2, БРЕМ та БТР-80.

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Українські військові знищили техніку росіян на 2 мільйони доларів. Про це в суботу, 16 вересня 2023 року, повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

Це сталося в Донецькій області. Українські захисники за допомогою дронів з нічною оптикою знищили ворожу техніку, ціна якої становить близько 2 млн доларів.

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Генштаб також опублікував відео, на якому можна побачити роботу ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка. Наші воїни успішно застосовували БпЛА проти російських БМП-2, БРЕМ й БТР-80.

"БТР-80 – пошкоджено. Озброєння: кулемет 14.5 мм та 7.62 мм. Екіпаж: 3 особи. Десант: 7 осіб. БМП-2 – знищено. Озброєння: автоматична гармата 30мм, ПТРК "Фагот". Екіпаж: 3 особи. Десант: 8 осіб. БРЕМ (броньована ремонтно-евакуаційна машина) – знищено", — розповіли в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Сукупна вартість знищеної російської техніки — близько 2 млн доларів (понад 75 млн гривень — ред.).

Нагадаємо, аналітики з ISW у своєму звіті від 16 вересня повідомляли, що ЗСУ успішно форсують Дніпро на Херсонщині.

Також Фокус писав про деталі операції знищення двох одиниць Чорноморського флоту РФ у Севастополі в ніч на 13 вересня 2023.