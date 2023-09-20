Компанія з Латвії постачала чипи російським розробникам "Іскандерів" і "ТОРів", — ISW

Латвійська компанія Lesta-M була ключовим імпортером мікроелектроніки в Росію від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

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Латвійська компанія попри міжнародні санкції забезпечувала російські оборонні підприємства чипами та мікросхемами. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 19 вересня.

Російське опозиційне видання Insider повідомило 19 вересня, що латвійська компанія Lesta-M була ключовим імпортером мікроелектроніки в Росію з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

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Зокрема, "Леста-М" постачала мікроелектроніку російським компаніям DIB — Науково-дослідному інституту електронних приладів (НДІЕП), який розробляє російські ракети "Іскандер" і перебуває під санкціями США, й Іжевському електромеханічному заводу "Купол", що розробляє зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2Е".

Зазначається, що на сьогодні в збитих російських ракетах латвійська мікроелектроніка ще не з’явилася.

Нагадаємо, що в Нідерландах затримали чиновника з Міністерства оборони за звинуваченням у незаконному постачанні авіаційних деталей у Росію через треті країни, попри санкції, введені ЄС проти РФ.

Раніше повідомлялося, що російській промисловості вдалося вибудувати складні ланцюги постачання необхідних мікросхем і електронних деталей для комплектування. У таких махінаціях задіяні понад 30 підставних фірм по всьому світу.