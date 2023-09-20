Завербували в СРСР: на Миколаївщині СБУ затримала агентурну мережу РФ (фото, відео)

Під час обшуків в учасників агентурної мережі знайшли документи РФ, заборонену комуністичну символіку й незареєстровану зброю. Їм оголосили про підозри.

Related video

Служба безпеки України (СБУ) викрила та затримали всіх учасників агентурної мережі Російської Федерації у Миколаївській області. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

"Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої на Миколаївщині нейтралізовано агентурну мережу Головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ), — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що агентурна мережа збирала розвіддані про кількість та види української військової техніки, яка приїжджає до області для ремонту та техобслуговування. Керівником групи був працівник місцевого оборонного підприємства. Російська розвідка його завербувала під час навчання у військовому інституті в часи СРСР. З інститутських часів він перебував у "режимі очікування" і був "розконсервований" після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Важливо

Штурмували Маріуполь і Бахмут: бойовики РФ проведуть за гратами 15 років, — СБУ

Згідно з інструкціями ГРУ в Миколаївській області чоловік створив власну агентурну мережу, до складу якої залучив дружину, яка також працювала на оборонному заводі, та двох знайомих з Миколаєва та Очакова.

Вони діяли за двома напрямками розвідувально-підривної діяльності — подружжя російських агентів збирало дані про наявні зразки та технічний стан озброєння ЗСУ на оборонному підприємстві, використовуючи доступ до секретної документації та інших закритих відомостей; інші двоє агентів відстежували місця базування та маршрути переміщення підрозділів Сил оборони, які були залучені для оборони Миколаївської області або контрнаступу на південному фронті.

Російська агентура передавала отримані дані своєму керівникові, який повинен був "звітувати" безпосередньо перед "куратором" з ГРУ через анонімні чати в одному з месенджерів.

У СБУ розповіли, що контррозвідники своєчасно викрили агентурну мережу та при спробі передачі розвідданих затримали всіх її учасників. Співробітники СБУ провели обшуки, під час яких вилучили документи РФ, заборонену комуністичну символіку й незареєстровану зброю.

Фото: СБУ

У результаті трьох затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), а четвертому — за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння, бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Усі зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 18 вересня стало відомо, що вісьмом бойовикам "ЛНР" і "ДНР", яких українські бійці взяли в полон у Донецькій та Херсонській областях, оголосили підозри в державній зраді. Вони вступили до лав Збройних сил Російської Федерації і воювали про України.

Того ж дня у пресслужбі СБУ повідомили, що 34-річному Султану Паштову — бойовику батальйону "Чібіс" 16-ї окремої бригади головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ) повідомили про підозру, адже виявили, що він брав участь у вчиненні воєнних злочинів проти цивільних українців.