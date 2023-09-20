"Ми повинні": Зеленський назвав удари по Кримському півострову виправданими

За словами президента України, росіяни зберігають на окупованому півострові озброєння, яке потім використовують для вбивств мирного населення. У зв'язку з цим військові змушені справлятися із загрозою.

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що удари по військовій інфраструктурі тимчасово окупованого півострова цілком виправдані. Про це він заявив в інтерв'ю виданню CNN 20 вересня.

За його словами, американські чиновники солідарні з позицією України, тому в питанні Кримського півострова думають однаково. Усі повідомлення про нібито напружені відносини між сторонами через це український президент назвав дезінформацією.

"Крим — це місце, де зберігають зброю, щоб убивати наших мирних жителів. Вони стріляють із Криму по нашій території. І, звісно, ми маємо бачити, звідки летять їхні ракети, і нам, по суті, доведеться з цим впоратися", — заявив Володимир Зеленський.

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Відповідно, Україна змушена зменшувати бойові можливості противника, щоб не дати йому тероризувати мирне населення.

Окрему увагу було приділено нібито мирному плану, який передбачає відмову від українських територій. Зокрема йдеться про пропозицію колишнього американського президента Дональда Трампа, який заявив про готовність швидко закінчити війну.

Володимир Зеленський заявив, що він не проти швидко закінчити війну і готовий скористатися планом Дональда Трампа, однак у ньому мають бути "червоні лінії", які в жодному разі не можна переходити. Йдеться про територіальну цілісність України.

"Тож якщо ідея полягає в тому, щоб забрати частину нашої території і віддати президенту Росії Путіну, це не формула миру", — продовжив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський оцінив контрнаступ ЗСУ і можливе постачання ракет ATACMS. За словами українського президента, люди, які не бачили війни зблизька, насправді не усвідомлюють, з яким рівнем загрози стикається атакована країна, тому критика контрнаступу не виправдана.