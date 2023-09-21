Жахливі почуття: прем'єр Японії розповів про емоції під час візиту до України (відео)

За словами Фуміо Кісіда, агресія РФ проти України загострила занепокоєння щодо панування беззаконня у всьому світі. Також японський політик підтвердив, що Токіо має рішучі наміри підтримувати Україну.

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Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда розповів членам Ради безпеки ООН про жахливі почуття, які пережив під час свого візиту до України після повномасштабного вторгнення Росії.

Під час промови на засіданні Радбезу, він заявив про "безпрецедентну кризу" міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права.

Як зазначив Фуміо Кісіди, він "ніколи не забуде тих жахливих почуттів", які пережив під час відвідин України.

Кісіда відзначив, що агресія Росії проти України загострила занепокоєння щодо панування беззаконня у всьому світі. Також японський політик підтвердив, що Токіо має "рішучість" у намірі підтримувати Україну.

"Ми не повинні допустити створення другої чи третьої України", — заявив він, очевидно, натякаючи на розділення Кореї.

Також Фуміо Кісіди наголосив, що Японія підтримує президента Зеленського.

Окрім того, Кісіда сказав, що "зловживання Росією правом вето" для перешкоджання ухваленню рішень Ради безпеки "не може бути прийнято міжнародним співтовариством".

Деталі візиту Кісіди в Україну

Чинний прем'єр Японії Фуміо Кісіда приїздив до України наприкінці березня поточного року. Як і у випадку з іншими візитами закордонних державних лідерів, цей також тримався у секреті до моменту прибуття в Україну.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, 21 березня 2023 року

Подробиці програми візиту особливо не розголошувалися. Відомо, що японський прем'єр зустрічався з Володимиром Зеленским та віддав шану пам'яті загиблим захисникам України. Зазвичай іноземні лідери, які приїздять до Києва, також відвідують Бучу або інші міста і села навколо столиці, що постраждали під час російського вторгнення. Чи було так у випадку з Кісідою — не повідомлялося.

Нагадаємо, у новому інтерв'ю телеканалу NHK, яке було опубліковано 17 травня, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда дав коментар на тему війни в Україні, яка, на його думку, матиме затяжний характер. Війна в Україні, як висловився японський політик, може мати затяжний характер і країни Великої сімки (G7) мають бути готові підтримувати Київ до кінця.