Війна в Україні матиме затяжний характер, — прем'єр-міністр Японії

Країни Великої сімки, як вважає Фуміо Кісіда, зобов'язані знову продемонструвати сильну солідарність до України на тлі російської агресії. Зокрема йдеться про санкції.

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Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда дав новий коментар на тему війни в Україні, яка, на його думку, матиме затяжний характер. Про це він розповів у новому інтерв'ю телеканалу NHK, яке було опубліковано 17 травня.

Війна в Україні, як висловився японський політик, може мати затяжний характер і країни Великої сімки (G7) мають бути готові підтримувати Київ до кінця.

"Є побоювання, що ситуація в Україні затягуватиметься. Я вважаю, що саме в цьому контексті G7 має знову об'єднатися і продемонструвати сильну солідарність щодо України. Жорсткі санкції проти Росії та рішуча підтримка України", — йдеться у повідомленні.

Союзники продовжать це робити, як заявив Фуміо Кісіда, і важливо направити такий сигнал Росії.

Окремою темою, яка була порушена, є чергова зустріч лідерів G7 у місті Хіросіма з 19 по 21 травня. Саме воно зазнало американського атомного бомбардування. Фуміо Кісіда переконаний, що ці переговори є дуже знаковою подією і світові лідери обговорять питання безпеки та стабільності всього світу.

"Оскільки неспокійна міжнародна спільнота стоїть перед історичним поворотним моментом, я вважаю, що немає більш відповідного міста для таких дискусій, ніж Хіросіма. Перед нами також стоїть питання про те, як справлятися з великомасштабними міжнародними кризами, такими як енергетична та продовольча", — продовжив прем'єр-міністр Японії.

Крім того, до декларації за підсумками саміту можуть включити заходи щодо боротьби з ухиленням РФ від міжнародних санкцій. Введені проти Москви обмеження принесли свої плоди. Зокрема, сповільнилися темпи в автомобілебудівному секторі, а також, що вкрай важливо, почалися сильні затримки з виробництвом зброї.

Поки що Росії вдавалося оминати деякі санкції, і країни G7 спробують це виправити.

Нагадаємо, 23 березня повідомлялося, що Японія може передати Україні техніку. Глава японського уряду Фуміо Кісіда заявив про необхідність показати, що військова агресія проти України "дорого коштує" Росії.

2 травня президент Польщі Анджей Дуда пояснив, чим важлива перемога України для Європи. Варшава зацікавлена у тому, щоб Москва програла на полі бою і саме тому передає допомогу для ЗСУ.