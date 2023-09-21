Ужасные чувства: премьер Японии рассказал об эмоциях во время визита в Украину (видео)

По словам Фумио Кисида, агрессия РФ против Украины обострила беспокойство относительно господства беззакония во всем мире. Также японский политик подтвердил, что Токио имеет решительные намерения поддерживать Украину.

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассказал членам Совета безопасности ООН об ужасных чувствах, которые пережил во время своего визита в Украину после полномасштабного вторжения России.

Во время речи на заседании Совбеза, он заявил о "беспрецедентном кризисе" международного порядка, основанного на верховенстве права.

Как отметил Фумио Кисиды, он "никогда не забудет тех ужасных чувств", которые пережил во время посещения Украины.

Кисида отметил, что агрессия России против Украины обострила беспокойство относительно господства беззакония во всем мире. Также японский политик подтвердил, что Токио имеет "решимость" в намерении поддерживать Украину.

"Мы не должны допустить создания второй или третьей Украины", — заявил он, очевидно, намекая на разделение Кореи.

Также Фумио Кисиды подчеркнул, что Япония поддерживает президента Зеленского.

Кроме того, Кисида сказал, что "злоупотребление Россией правом вето" для препятствования принятию решений Совета безопасности "не может быть принято международным сообществом".

Детали визита Кисиды в Украину

Действующий премьер Японии Фумио Кисида приезжал в Украину в конце марта текущего года . Как и в случае с другими визитами иностранных государственных лидеров, этот также держался в секрете до момента прибытия в Украину.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, 21 марта 2023 года

Подробности программы визита особо не разглашались. Известно, что японский премьер встречался с Владимиром Зеленским и отдал дань памяти погибшим защитникам Украины. Обычно иностранные лидеры, которые приезжают в Киев, также посещают Бучу или другие города и села вокруг столицы, пострадавшие во время российского вторжения. Было ли так в случае с Кисидой — не сообщалось.

Напомним, в новом интервью телеканалу NHK, которое было опубликовано 17 мая, премьер-министр Японии Фумио Кисида дал комментарий на тему войны в Украине, которая, по его мнению, будет иметь затяжной характер. Война в Украине, как выразился японский политик, может иметь затяжной характер и страны Большой семерки (G7) должны быть готовы поддерживать Киев до конца.