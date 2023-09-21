Контрнаступ ЗСУ: зима на руку росіянам чи від цього виграє Україна, — думка експерта

За словами експрофесора аналітичного центру Royal United Services Institute Майкла Кларка, росіяни тягнуть час до приходу зими, у ЗСУ вважають, що за достатньої локальної підтримки можна подолати опір ЗС РФ.

Related video

У зимової погоди можуть бути як свої плюси, так і мінуси для кожної зі сторін війни, вважає британський військовий аналітик Майкл Кларк, повідомляє Sky News.

За словами колишнього директора аналітичного центру Royal United Services Institute (RUSI), бруд і мокра земля ускладнюють виїзд танків і бронетехніки з доріг.

На дорогах переміщення бронетехніки більш уразливі й передбачувані, вони рухаються довгими колонами та стають легко доступною мішенню авіації та артилерії.

"Рух піхоти вперед також відносно ускладнений через бруд, якщо порівнювати з солдатами в окопах, яким легше працювати, навіть коли земля сира", — зазначив Кларк.

За його словами, коли земля замерзне, танки знову зможуть розосередитися по горизонталі. Він також зазначив, що військові в окопах і на оборонних позиціях сильно страждають від морозу, якщо одяг, спорядження та харчування неякісні.

Без листя на деревах втрачається основна частина природного захисту — звідси більша вразливість перед розвідувальними дронами та мінометними обстрілами.

"Взагалі, зимова погода ускладнює наступальні операції. Але це також пора року, коли моральний дух, підготовка, оснащення та організаційні відмінності між арміями проявляються особливо різко", — зазначив він.

Росіяни тягнуть час до приходу зими, українці, своєю чергою, вважають, що у них достатньо локальної підтримки, щоб подолати опір ЗС РФ, пояснив британський аналітик.

Нагадаємо, що, за даними "Інституту дослідження війни", ЗСУ завдали удару по російському штабу і закріпилися в Кліщіївці.

Також повідомлялося, що, за оцінками журналістів, президент РФ Володимир Путін, очевидно, розраховує на зиму для зміцнення своїх позицій.