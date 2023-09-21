Підселяються у квартири: ЗС РФ використовують мирних українців для своєї безпеки, — Федоров

За словами мера Мелітополя, росіяни продовжують прикриватися місцевими жителями на окупованих територіях і ця тенденція зберігається останні півтора року.

Related video

Російські загарбники почали підселятися у квартири українців на тимчасово окупованій території Запорізької області, і тим самим забезпечують для себе живий щит. Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу Freedom 21 вересня.

За його словами, росіяни використовують уже звичну для себе тактику, яка передбачає використання мирного населення як захист від обстрілів.

"100% вони намагаються прикриватися живим щитом. 100% вони намагаються ховатися за нашими людьми. Ми про це говоримо постійно протягом півтора року. Починалося все з того, що свою військову техніку вони розміщували просто в житлових кварталах, щоб прикриватися нашими людьми", — заявив Іван Федоров.

Важливо

Промисловість зупинилася: дефіцит води в окупації призвів до великого безробіття, — ЦНС

Окремо мер Мелітополя зазначив, що російські системи ППО, коли спрацьовують, то найчастіше зносять дахи будинків приватного сектору. Причина в тому, що протиповітряний захист розміщується прямо в житлових кварталах.

"Вони починають заселятися у квартири наших жителів, а вони починають підселятися у квартири наших жителів, безпосередньо вже прикриваючись нашими людьми, які вимушено залишаються на тимчасово окупованій території. Таку тенденцію, здебільшого, ми бачимо у фронтових містах, безпосередньо в тих місцях, де знаходиться на сьогодні концентрація наших жителів", — продовжив Іван Федоров.

Крім того, багато хто змушений масово виїжджати з окупованих територій, адже ЗС РФ влаштовують їм нестерпне життя.

Нагадаємо, 19 вересня мер Мелітополя Іван Федоров розкрив плани ЗС РФ з оборони південних областей України. За його словами, противник регулярно облаштовує масштабні окопи за допомогою морських контейнерів, що значно ускладнює просування ЗСУ. Проте, він упевнений, що зупинити контрнаступ не вдасться.