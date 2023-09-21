Подселяются в квартиры: ВС РФ используют мирных украинцев для своей безопасности, — Федоров

По словам мэра Мелитополя, россияне продолжают прикрываться местными жителями на оккупированных территориях и эта тенденция сохраняется последние полтора года.

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Российские захватчики начали подселяться в квартиры украинцев на временно оккупированной территории Запорожской области, и тем самым обеспечивают для себя живой щит. Об этом заявил городской глава Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала Freedom 21 сентября.

По его словам, россияне используют уже привычную для себя тактику, которая предусматривает использование мирного населения в качестве защиты от обстрелов.

"100% они пытаются прикрываться живым щитом. 100% они пытаются прятаться за нашими людьми. Мы об этом говорим постоянно на протяжении полутора лет. Начиналось все с того, что свою военную технику они размещали просто в жилых кварталах, чтобы прикрываться нашими людьми", — заявил Иван Федоров.

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Отдельно мэр Мелитополя отметил, что российские системы ПВО когда срабатывают, то чаще всего сносят крыши домов частного сектора. Причина в том, что противовоздушная защита размещается прямо в жилых кварталах.

"Они начинают заселяться в квартиры наших жителей, а они начинают подселяться в квартиры наших жителей, непосредственно уже прикрываясь нашими людьми, которые вынужденно остаются на временно оккупированной территории. Такую тенденцию, в основном, мы видим во фронтовых городах, непосредственно в тех местах, где находится на сегодня концентрация наших жителей", — продолжил Иван Федоров.

Кроме того, многие вынуждены массово выезжать из оккупированных территорий, ведь ВС РФ устраивают им невыносимую жизнь.

Напомним, 19 сентября мэр Мелитополя Иван Федоров раскрыл планы ВС РФ по обороне южных областей Украины. По его словам, противник регулярно обустраивают масштабные окопы при помощи морских контейнеров, что значительно усложняет продвижение ВСУ. Тем не менее, он уверен, что остановить контрнаступление не удастся.