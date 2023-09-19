"Сплошные крепости": Федоров раскрыл планы ВС РФ по обороне южных областей Украины (видео)

По словам мэра Мелитополя, российские оккупанты регулярно обустраивают масштабные окопы при помощи морских контейнеров, что значительно усложняет продвижение ВСУ. Тем не менее, он уверен, что остановить контрнаступление не удастся.

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Российские оккупанты начали строить вокруг временно захваченных на юге городов сплошные крепости, тем самым разрушая берега реки Молочная в Запорожской области. Об этом заявил мэр Мелитополя в эфире "Эспрессо" 19 сентября.

По его словам, россияне продолжают строить линию обороны, которая, по их мнению, должна будет обезопасить оккупантов от украинского контрнаступления.

"Противник продолжает строить линии обороны, с которыми теперь так сложно бороться нашим героическим военным. Кроме того, захватчик строит вокруг наших городов сплошные крепости, чтобы усложнить продвижение украинских Вооруженных Сил. Именно это оккупанты делают вокруг Токмака, Мелитополя", — заявил Иван Федоров.

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Также было отмечено, что войска противника хотят разорвать берега реки Молочная возле Мелитополя, чтобы превратить местность в болото и тем самым создать защитное сооружение от украинских защитников.

При помощи ранее завезенного леса-кругляка строятся блиндажи, которые также являются частью обороны противника.

"Постоянной практикой врага является строительство "подземных городов" (масштабные окопы, — ред.) из морских контейнеров, которые действительно усложняют продвижение для наших героических Сил обороны. Но я уверен, что все эти враждебные действия точно не остановят наши Вооруженные Силы, поэтому мы должны всячески помогать нашим защитникам продолжать продвижение", — подытожил мэр Мелитополя.

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Напомним, 17 сентября в Центре национального сопротивления сообщали, что РФ создает предпосылки для новой экологической катастрофы в Запорожской области. Оккупационная "администрация" уже начала расчистку русла реки Молочная и подготовку к инженерным работам. Такие действия могут привести к дефициту питьевой воды в городе Мелитополь.