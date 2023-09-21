У Держдумі росіянам пообіцяли найкращу у світі систему мобілізації для війни

В РФ, як заявив заступник голови Мінцифри РФ Олег Качанов, з 2025 року запрацює єдиний реєстр військового обліку.

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Російські громадяни отримають найкращу у світі систему з призову на війну. Про це заявив голова комітету Держдуми Андрій Картаполов, інформує The Moscow Times.

З його слів, російська влада врахує всі помилки, яких припустилися під час попередньої мобілізації для війни проти України. Він вважає, що громадяни Росії отримають найбільш просунуту мобілізаційну систему у світі. Недоліки наче вже розкрито і практично усунуто.

Заступник голови Мінцифри РФ Олег Качанов заявив, що з 2025 року в РФ запрацює єдиний реєстр військового обліку. До кінця 2023 року планують запустити пілотний проєкт в одному-двох регіонах.

Мобілізація в РФ для війни проти України

У Міноборони Великої Британії розповіли, як часткова мобілізація впливає на наступ військ РФ. У Держдумі РФ заявили, що ротації російських військових із зони "спецоперації" не відбуватимуться. Як наслідок, це сприяє вкрай низькому моральному духу росіян та нездатності ворожої армії проводити навчання вищого рівня. У британській розвідці вважають, що відсутність регулярних ротацій підрозділів російських військ поза бойовим чергуванням вплине на ситуацію, може бути одним із найважливіших факторів їхньої розгромної поразки.

Генштаб ЗСУ 11 вересня повідомив, що окупанти планують розпочати масову примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. За різними оцінками Росія може мобілізувати від 400 до 700 тисяч українців, тоді як у якості "загороджувальних загонів" планують використовувати жителів Ічкерії.

Нагадаємо, 21 вересня стало відомо, яким категоріям українців дозволено служити за місцем проживання. Ті ж, хто такого права не мають, можуть скористатись спеціальною процедурою, щоб опинитись у певному підрозділі.