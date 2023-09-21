"Не втрачають надії захопити": окупанти збирають з інформаторів дані про Лиман, — СБУ

За словами речницi спецслужби в Донецькій і Луганській областях Галини Прищепи, у 90% випадків підозрювані були завербовані російською ФСБ. Їх цікавили дані про пересування ЗСУ за двома напрямками.

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Російська Федерація не втрачає надії встановити контроль над більшою частиною України, тому їхні спецслужби продовжують збирати дані з інформаторів. У Службі безпеки України 21 вересня розповіли, що цікавить противника насамперед, передає "Суспільне".

Від початку року слідчі української спецслужби зібрали дані та повідомили про підозру 51 особі. Мова про тих, хто міг надавати важливу інформацію про українських військових представникам Росії. Крім того, 34-м інформаторам уже встигли винести судові вироки.

"Слов'янськ, Краматорськ і Покровський район — тут найбільше ми затримували інформаторів у 2022 році та 2023 році. Бахмут і Лиман дуже цікавлять. Більшість інформаторів намагаються передавати інформацію про військову техніку, яка рухається на Бахмутський напрямок. Але не втрачають надії захопити Лиман, тому ворог там найбільше намагається дізнатися інформацію про цей напрямок", — заявила очільниця пресслужби ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа.

Окремо вона зазначила, що близько 90% людей, яких було затримано за передачу інформації противнику, були завербовані російськими спецслужбами, окупаційною "владою" або військовими незаконних збройних формувань.

З 24 лютого 2022 року лише одна людина це робила за власною ініціативою, адже була проросійських поглядів. Тоді чоловіка затримали та повідомили про підозру за статтею "шпигунство".

Також у СБУ заявили, що більша частина обстрілів російських окупантів по об'єктах цивільної інфраструктури здійснюється саме завдяки допомозі таких інформаторів.

"Не за кожним прильотом по українській території стоїть навідник, але в більшості випадків окупанти потребують такої допомоги місцевих мешканців для коригування або наведення певних атак. Не за кожним, але за більшістю. Більшість людей — це пенсіонери. Важко сказати, чому вони це роблять, вони себе ніяк не виправдовують. Це все — місцеві жителі", — підсумувала Галина Прищепа.

Нагадаємо, 21 вересня в СБУ також повідомляли, що спецслужби РФ вербують українських дітей для розсилки фейків про мінування. Відомо, що для вербування українських підлітків окупанти використовують заборонену соцмережу "Вконтакте", підконтрольні Telegram-канали та ігрові інтернет-платформи.