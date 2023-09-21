"Не теряют надежды захватить": оккупанты собирают с информаторов данные про Лиман, — СБУ

По словам спикера спецслужбы в Донецкой и Луганской областях Галины Прищепы, в 90% случаев подозреваемые были завербованы российской ФСБ. Их интересовали данные про передвижение ВСУ по двум направлениям.

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Российская Федерация не теряет надежды установить контроль над большей частью Украины, поэтому их спецслужбы продолжают собирать данные с информаторов. В Службе безопасности Украины 21 сентября рассказали, что интересует противника в первую очередь, передает "Суспiльне".

С начала года следователи украинской спецслужбы собрали данные и сообщили о подозрении 51 человеку. Речь о тех, кто мог предоставлять важную информацию про украинских военных представителям России. Кроме того, 34-м информаторам уже успели вынести судебные приговоры.

"Славянск, Краматорск и Покровский район — здесь больше всего мы задерживали информаторов в 2022 году и 2023 году. Бахмут и Лиман очень интересуют. Большинство информаторов пытаются передавать информацию о военной технике, которая движется на Бахмутское направление. Но не теряют надежды захватить Лиман, поэтому враг там больше всего пытается узнать информацию об этом направлении", — заявила руководительница пресс-службы ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях Галина Прищепа.

Отдельно она отметила, что около 90% людей, которые были задержаны за передачу информации противнику, были завербованы российскими спецслужбами, оккупационными "властями" или военными незаконных вооруженных формирований.

С 24 февраля 2022 года только один человек это делал по собственной инициативе, ведь был пророссийских взглядов. Тогда мужчину задержали и сообщили о подозрении по статье "шпионство".

Также в СБУ заявили, что большая часть обстрелов российских оккупантов по объектам гражданской инфраструктуры осуществляется именно благодаря помощи таких информаторов.

"Не за каждым прилетом по украинской территории стоит наводчик, но в большинстве случаев оккупанты нуждаются в такой помощи местных жителей для корректировки или наведения определенных атак. Не за каждым, но по большинству. Большинство людей — это пенсионеры. Трудно сказать, почему они это делают, они себя никак не оправдывают. Это все – местные жители", — подытожила Галина Прищепа.

Напомним, 21 сентября в СБУ также сообщали, что спецслужбы РФ вербуют украинских детей для рассылки фейков о минировании. Известно, что для вербовки украинских подростков оккупанты используют запрещенную соцсеть "Вконтакте", подконтрольные Telegram-каналы и игровые интернет-платформы.