Детонувало кілька годин: Федоров про подробиці вибухів під Мелітополем (відео)

Зафіксовані влучання по базі окупантів в районі Пришиба та у Василівському районі по техніці та складах з БК.

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В районі Мелітополя в Запорізькій області останнім часом для окупантів видалася бентежна ситуація. Лише 21 вересня зафіксовано кілька прильотів на різних ділянках. Про це в ефірі телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, після вибухів в Мелітополі поблизу "Моторного заводу", де було ліквідовано кілька десятків офіцерів ЗС РФ, і був поранений командувач 58-ї армії, окупанти й досі розбирають завали свого штабу.

"У Василівському районі неподалік лінії фронту прилетіло по техніці та складах БК армії РФ — детонувало кілька годин. В районі Пришиба окупанти після прильотів в місце базування тікали по полю і намагалися вивезти те, що вціліло", — розповів Федоров.

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Він також зауважив, що після вибухів окупанти влаштовують сильніший терор. Після виборів вони почали виявляти місцевих жителів,які не голосували на виборах і викликати їх на допити. Також вони вишукують тих, хто не отримав російський паспорт, відбирають у них українські паспорти і рвуть їх.

Погрожують також людям за українські SIM-карти та додатки на телефоні.

Нагадаємо, що бронетехніка ЗСУ вже перетнула останню лінію оборони російських окупантів у Запорізькій області, пройшовши три рівні захисту ЗС РФ.

Раніше повідомлялося, що з середини серпня і дотепер ЗС РФ не змогли зупинити повільні, але впевнені просування ЗСУ в рамках контрнаступу на заході Запорізької області.