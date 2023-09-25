Окупанти бояться залишатися в Криму і кидають місця свого розташування, — "Атеш"

Наразі російські загарбники терміново шукають повсюдно місця тимчасового розташування, намагаючись якомога швидше залишити "старі" військові об’єкти.

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Зараз російські війська, які дислокуються на тимчасово окупованому Кримському пів острові, залишають місця постійного розташування через страх ударів з боку ЗСУ по військових об'єктах ЗС РФ. Про це повідомляє партизанський рух "Атеш" у власному телеграм-каналі.

За повідомленням партизанів, окупанти всюди шукають "притулок" для тимчасового розміщення, навіть у хостелах і готелях. Наприклад, командування севастопольського Нахімовського військового училища у нічний час передислокує курсантів із казарм.

"Подібне відбувається у багатьох військових частинах. Але їм не сховатися, адже у нас очі та вуха по всьому пів острові. Окупанти або втечуть, або будуть знищені", — зазначили в "Атеш".

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Партизани також закликали мешканців Севастополя повідомляти про місця розміщення окупантів.

Удари по військових об'єктах РФ у Криму

Останнім часом на території тимчасово окупованого Криму практично щодоби лунають вибухи — вдень і вночі:

22 вересня повідомлялося про "прильоти" по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі, а також в інших частинах півострова;

14 вересня в Євпаторії було знищено систему С-400 "Тріумф", яка коштує 1,2 мільярда доларів;

13 вересня ракетний удар по "Севморзаводу" знищив великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону".

Крім того, Фокус писав, що означає удар по штабу ЧФ Росії та знищення командного пункту у Верхньосадовому.

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Нагадаємо, що вперше удару по штабу ЧФ РФ було завдано ще в липні 2022 року. Дату було обрано дуже символічно, того дня в Криму готувалися відзначати День ВМФ.