3 основні завдання: в ОП розповіли, як удари по Криму наближають деокупацію півострова

За словами Михайла Подоляка, немає сумнівів у тому, що Кримський півострів є територією України, тому ЗСУ мають законне право знищувати військові об'єкти противника на своїй землі.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів про те, які цілі виконуються в моменти, коли по тимчасово окупованому Криму наносять удари. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Х (нинішня назва Twitter, — ред.) 14 вересня.

За його словами, не можна сперечатися з тим фактом, що Кримський півострів є територією України. Наразі Сили оборони виконують попередню підготовку до його звільнення на підставі положень міжнародного права.

Окремо Михайло Подоляк назвав 3 ключові завдання ударів ЗСУ по військових об'єктах противника в Криму.

По-перше, українським військовим потрібно відкрити небо над півостровом. Це дасть змогу більш активно знищувати російську військову і складську інфраструктуру.

"Для цього знищуються протиракетні комплекси/системи ППО, зокрема "Тріумф", — йдеться в повідомленні.

По-друге, зазначив радник глави ОП, потрібно порушити логістику противника, відповідно припинити масштабні безперервні поставки ресурсів і резервів у зону активних бойових дій.

Для цього українські військові знищують транспортну логістику і незаконно побудовані об'єкти на кшталт Кримського мосту.

Третє завдання стосується Чорноморського флоту, робота щодо якого також активно ведеться, як можна помітити з новин за останні кілька днів.

"Необхідно витіснити залишки російського Чорноморського флоту з територіальних вод Криму і за його межі та відновити статус Чорного моря як моря зовнішньої юрисдикції. Для цього знищується ремонтна інфраструктура і російські військові кораблі", — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, в ніч на 14 вересня в Євпаторії пролунали гучні вибухи і згодом виявилося, що контррозвідка СБУ та ВМС України провели унікальну спецоперацію, яка дала змогу знищити комплекс ППО С-400 "Тріумф". Вартість такого озброєння становить 1,2 млрд доларів.

13 вересня повідомлялося, що українські військові завдали удару по військово-морській базі ЗС РФ у Севастополі. У результаті пошкоджено судноремонтний завод, десантний корабель "Минск" і підводний корабель "Ростов-на-Дону".