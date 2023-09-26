"Обмежені можливості": в ISW розповіли про деградацію Балтійського флоту Росії

Американські аналітики зазначили, що три десантні кораблі Балтійського флоту було перерозподілено в Чорному морі, і вони не можуть повернутися у свої постійні порти базування.

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Балтійський флот Росії серйозно постраждав через війну в Україні, і він більше не здатний проводити масштабні десантні операції. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 25 вересня.

У звіті аналітики спираються на доповідь польської розвідувальної організації Rochan Consulting, у якій зазначено, що флот більше не має можливості для проведення великих військових компаній, оскільки його десантні кораблі класу "Ропуха" і 336-ту морську піхотну бригаду залучили в бойових діях на українській території.

Звіт також зазначає, що три десантні кораблі Балтійського флоту були перерозподілені в Чорному морі й не можуть повернутися у свої постійні порти базування. Водночас 336-та морська піхотна бригада зазнала серйозних втрат під час війни з Україною.

"Це істотно обмежує можливості Балтійського флоту з проєктування сили на Балтику", — йдеться у звіті.

Аналітики ISW також вказують на те, що вони вже спостерігали за залученням морської піхоти з різних флотів Росії для операцій в Україні. Деградація цих формувань, на їхню думку, обмежить військово-морські можливості Росії в Балтійському, Північному Льодовитому і Тихому океанах.

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