"Контрдиверсійні заходи": росіяни хочуть запровадити цензуру на листування і дзвінки в окупації

За даними підпілля, попри власні заяви про безпрецедентну підтримку, ворог боїться місцевого населення і вживає заходів щодо нього.

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На тимчасово окупованих територіях Донецької області активізувалися дії, спрямовані на придушення діяльності опору. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У регіоні повернули режим комендантської години після так званих "виборів", а Денис Пушилін, голова адміністрації тимчасово окупованих територій, висловив думку щодо необхідності посилення контролю над листуванням і телефонними розмовами.

Згідно з даними ЦНС, ця обставина вказує на те, що, навіть через кілька років окупації, російська влада так і не змогла встановити повний контроль над захопленими територіями. Незважаючи на їхні заяви про надання безпрецедентної підтримки, вони продовжують проявляти обережність щодо місцевого населення і вживати відповідних заходів щодо його контролю.

Зазначимо, що в окупованій частині Донецької області офіційно дозволили прослуховувати телефонні розмови і читати листування громадян у мережі та поштою.

Нагадаємо, 25 вересня повідомлялося, що російські загарбники продовжують мобілізацію на окупованих територіях. Спочатку громадян змушують піти оформити паспорт РФ. Це дозволяє їм зібрати необхідні дані для подальшого вручення повістки. Після цього практично одразу українців відправляють на фронт.

Крім того, окупанти почали погрожувати українцям на тимчасово окупованих територіях. Причина в небажанні мирного населення оформляти чуже громадянство.