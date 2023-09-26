Склади, техніка та особовий склад: Тарнавський назвав втрати ЗС РФ на Таврійському напрямку

За словами генерала Олександра Тарнавського, українські артилеристи успішно виконали 949 вогневих завдань минулої доби.

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Армія Росії зазнає масштабних втрат на Таврійському напрямку. Так, за останню добу ЗСУ ліквідували п'ять складів, 35 одиниць техніки. А втрати в особовому складі окупантів склали 190 військових. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Згідно з його заявою, артилерійські частини Сил оборони успішно виконали 949 вогневих завдань минулої доби.

"За останню добу втрати ворога склали 190 осіб (безповоротні — 62, поранені — 127, полон — 1)", — розповів Тарнавський.

Крім того, генерал зазначив, що Збройним Силам України вдалося знищити 35 одиниць військової техніки противника.

"Зокрема, 1 танк, 6 ББМ, 3 артилерійські системи та міномети, 1 РСЗВ, 15 БпЛА, 8 одиниць автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки. Також знищено 5 складів боєприпасів ворога", — констатував він.

У Генштабі ЗСУ ніяк не коментували прорив лінії оборони на момент публікації матеріалу. Там лише зазначили, що Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих позиціях і завдають значних втрат російським окупантам.

Нагадаємо, 22 вересня Олександр Тарнавський повідомляв, що зима не повинна зупинити контрнаступ ЗСУ. За його словами, Сили оборони мають вийти до Токмака, щоб контрнаступ був успішним. Однак ця мета — мінімум.