"Машини Франкенштейна", вироблені в Росії: ЗС РФ використовують морську зброю на землі (фото)

Оприлюднені в мережі знімки свідчать про те, що російські окупанти застосовують на землі техніку, обладнану протичовновими гарматами. Ця "модифікація" має свої недоліки, але становить небезпеку для української піхоти.

Related video

Війна в Україні мотивує росіян виробляти "дивну військову техніку". Зокрема, на тимчасово окупованих територіях помітили бронетранспортер МТ-ЛБ, на який встановили ракетну установку для полювання на підводні човни. Про це йдеться у матеріалі німецького видання Bild від 26 вересня.

У ЗМІ припустили, що йдеться про радянський реактивний морський бомбомет РБУ-6000, однак його двадцять труб для запуску бомб виглядають зменшеними. Ця система була прийняла на озброєння в СРСР ще у 60-х роках і здатна знищувати цілі на глибині кількох сотень метрів.

У матеріалі підкреслили, що на подібні "модернізації" країну-агресорку могла підштовхнути нестача озброєння й боєприпасів.

Фото "машини Франкенштейна" Фото: Bild

"Наскільки ефективне використання такої "машини Франкенштейна" насправді, покаже поле бою", — підкреслили журналісти.

Вони виокремили кілька "очевидних недоліків" цієї техніки:

боєголовка однієї ракети РБУ-6000 переносить приблизно 20 кілограмів вибухівки, але на відміну від ракет РСЗВ "Град" запускається лише на чотири кілометри;

точність такої зброї незрозуміла, адже у неї відсутня система керування вогнем та вона "навряд чи" повністю стабілізується на МТ-ЛБ;

ракети вагою приблизно 100 кілограмів довелося б завантажувати вручну.

"Однак, попри численні недоліки, "машина Франкенштейн" залишається небезпечною зброєю, особливо для українських піхотинців", — зазначили німці.

"Машина Франкенштейна" — не перша "модернізована" техніка ЗС РФ, обладнана морською зброєю. Раніше в Україні вже помічали МТ-ЛБ з РСЗВ А-22 "Вогонь", призначеними для ударів по десантних кораблях.

Фото МТ-ЛБ, на яку встановили реактивну установку А-22 Фото: Bild

Також, як передали у медіа, росіяни вже встановлювали на МТ-ЛБ гарматну турель 2М-3, призначену для протиповітряної оборони кораблів.

Фото МТ-ЛБ, "модернізованої" за допомогою гарматної туреллі Фото: Bild

"Примітно, що в якості бази неодноразово використовується легкоброньований десантний транспортник МТ-ЛБ: його на російському арсеналі, мабуть, ще достатньо, навіть якщо в Україні вже сотні втрачених", — додали у ЗМІ.

У матеріалі йдеться, що також МТ-ЛБ — прості в обслуговуванні та надійні машини.

Нагадаємо, за даними росЗМІ, ЗС РФ формують розвідувально-штурмові бригади та вже активно їх комплектують. Кожному такому угрупованню обіцяють надати танки, легку броньовану техніку, артилерію та безпілотники.

Також журналісти писали про масовість застосування FPV-дронів на війні в Україні. Російським окупантам не допомогла захиститись від такого навіть спеціально встановлена сітка.