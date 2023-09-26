ЗС РФ почали формувати нові штурмові бригади для війни проти України, — ISW

До складу нових підрозділів російської армії увійдуть десантно-штурмові війська, які призначені для прориву ешелонованої оборони ЗСУ, та розвідники для робіт в "тактичній глибині", уточнили аналітики.

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Збройні сили Російської Федерації намагаються розширити відповідно до потреб російських військових, які воюють в Україні. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 25 вересня.

За повідомленням російського видання "Известия" з посиланням на джерела в російській армії від 25 вересня, ЗС РФ формують розвідувально-штурмові бригади загальновійськових армій і новосформованих армійських корпусів, які вже активно комплектуються.

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Зокрема, до складу нових підрозділів увійдуть десантно-штурмові війська, призначені для прориву ешелонованої оборони, розвідники для робіт в "тактичній глибині". Також кожна бригада отримає танки, легку броньовану техніку, артилерію та безпілотні літальні апарати. У російському виданні зазначили, що ці бригади сформовані для подолання підготовлених оборонних позицій ЗСУ, зокрема на Донбасі.

Аналітики наголосили, що російські військові вже намагалися сформувати аналогічні підрозділи ротного розміру "Шторм-Z", основним завданням яких був наступ на міські та укріплені райони. Ці формування діяли активно, проте безуспішно на лінії фронту Донецьк — Авдіївка та Луганськ — Харківська область.

Додали, що через російські військові реформи, створення нових загальновійськових формувань є незрозумілим, як ЗС РФ можуть набирати, навчати та укомплектовувати бригади та інші армійські формування, враховуючи безліч питань щодо мобілізації у РФ.

Нагадаємо, 26 вересня стало відомо, що українські бійці відбили атаки російських військових у районах Авдіївки, Мар'їнки та Кліщіївки Донецької області. Окупанти здійснили десять невдалих спроб витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій в районі Мар’їнки.

Аналітики Інституту вивчення війни з посиланням на інсайдерське джерело в Кремлі повідомили 25 вересня, що президент РФ Володимир Путін наказав міністру оборони Сергію Шойгу зупинити контрнаступ ЗСУ до початку жовтня.