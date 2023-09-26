Військовий облік жінок-медиків в Україні: що зміниться з 1 жовтня

Вже з 1 жовтня усі українки, які мають освіта або працюють в медичній та фармацевтичній сферах, мають встати на військовий облік. У МОЗ розповіли про те, скільки на це дається часу та як зміни вплинуть на працевлаштування чи виїзд за кордон.

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Українок, що є медиками та фармацевтами, стурбували заяви про обов’язковий військовий облік з 1 жовтня. У Міністерстві охорони здоров’я України 26 вересня відповіли на популярні запитання щодо змін.

У МОЗ підкреслили, що усі жінки відом 18-60 років, які мають медичну або фармацевтичну освіту, вже мають перебувати на обліку. Також це стосується громадянок, які працюють за відповідними спеціальностями (лікар, стоматолог, акушерка, медсестра, фармацевт та провізор, наукова співробітниця, керівниця підрозділів в охороні здоровʼя тощо).

"Ця норма не нова та діє ще з 1992 року. Тому більшість жінок-медиків та жінок-фармацевтів вже перебувають на військовому обліку", — зазначили у міністерстві.

З січня цього року на військовий облік також ставлять жінок, які здобули освіту в медичній та фармацевтичній сферах. Заклади подають списки випускниць до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за два місяці до завершення навчання.

Що зміниться з 1 жовтня?

З 1 жовтня усіх жінок, які є медиками та фармацевтами, але з певних причин не перебували на військовому обліку, змусять на нього встати.

"Постановка на військовий облік не дорівнює мобілізації. Облік необхідний лише для узагальнення даних про наявний резерв медиків в державі", — наголосили у МОЗ.

На те, щоб встати на облік, жінки з медичною або фармацевтичною освітою матимуть три роки. Тобто зробити це необхідно до 31 грудня 2026 року.

Як це вплине на працевлаштування?

Впродовж цих трьох років жінки зможуть працювати у медичній та фармацевтичній сферах без надання військового квитка. Проте під час прийняття українок на роботу їх будуть попереджати, що роботодавець має повідомити про них у ТЦК.

Після цього громадянкам потрібно буде самостійно з’явитись у військкомат та встати на облік.

Чи можна буде виїжджати за кордон?

Жінки-медики та жінки-фармацевти не мають обмежень на виїзд за кордон. У цьому питанні з 1 жовтня нічого не зміниться.

"Кожна жінка з медичною та фармацевтичною освітою може вільно перетинати державний кордон в незалежності від того, стоїть вона на військовому обліку чи ні", — завірили в міністерстві.

Нині обмежені у виїзді з України лише жінки, які є держслужбовцями або посадовими особами певних категорій.

Нагадаємо, для жінок, які мають споріднену з військовою спеціальність, але не медичну чи фармацевтичну, постановка на облік є добровільною.

21 березня у Міноборони пояснили, що жінки опиняються на передовій лише за своєю згодою, і медики не є виключенням. У міністерстві завірили, що мета розсилання повісток — звірення даних.