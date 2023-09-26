"Виснажливо й важко": у ЗСУ показали, як бійці долають психологічну смугу перешкод (відео)

Бійці вважають, що випробування є надзвичайно ефективним та згодом надасть можливість скористатися відповідними навичками вже в бою.

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У 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого продемонстрували, як бійці проходять психологічну смугу перешкод. У Facebook підрозділу опубліковане відповідне відео.

У бригаді зазначили, що відповідне випробування є важким та виснажливим. Така дистанція, як йдеться у дописі, є все ж надзвичайно ефективною та згодом надає можливість скористатися навичками вже в бою.

"Інколи на межі можливостей, але впевнено рухаємося вперед! Бо знаємо, що навчання і тренування — запорука успіху в бою!" – повідомили захисники.

Що таке психологічна смуга перешкод

Психологічна смуга перешкод — випробування на фізичну і психологічну витривалість українських військовослужбовців. Особовому складу будь-якого підрозділу доводилось діяти злагоджено і чітко, щоб здолати її.

Смугу перешкод можна назвати невід'ємною частиною підготовки військовослужбовців, рятувальників та представників інших силових структур. Подолання смуги перешкод несе два типи розвитку — психологічний та фізичний.

Перший, дозволяє подолати свої страхи і контролювати їх.

Другий — це безпосередньо розвиток фізичних якостей для подолання різного типу перешкод на своєму шляху.

Нагадаємо, 26 вересня 22-а окрема механізована бригада ЗСУ показала, як бійці тренуються, щоб успішно протистояти російським окупантам. Завдяки злагодженим навчанням українські танкісти успішно нищать російських загарбників.

Також 26 вересня головнокомандувач Валерій Залужний показав підготовку мобілізованих у 151 навчальному центрі. Нещодавно мобілізовані українці і військові на ротації отримують навички планування та ведення бою в обороні та наступі.