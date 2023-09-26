"Це хороша новина для усіх": Умєров відреагував на чутки щодо загибелі адмірала РФ Соколова

Міністр оборони України Рустем Умєров назвав інформацією щодо смерті керівника ЧФ РФ, який нібито загинув внаслідок удару 25 вересня, хорошою новиною, оскільки наша держава й надалі проводить деокупацію територій.

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Інформацію щодо загибелі російського адмірала Віктора Соколова, командувача Чорноморського флоту Росії, не підтвердив і не спростовував міністр оборони України Рустем Умєров. Про це інформує CNN 26 вересня.

Керівник відомства наголосив, що російський військовий опинився на території України, яка тимчасово окупована. Соколов не повинен взагалі там бути.

"Тому, якщо він мертвий, це добра новина для всіх, що ми продовжуємо деокупацію нашої території", – процитували американські журналісти Умєрова.

"Загибель Соколова" – реакція Росії

В Росії 26 вересня показали нібито живого адмірала Віктора Соколова. Він нібито брав участь у засіданні колегії Міністерства оборони Росії. В інтернеті поширили фрагменти відео засідання, щоправда, невідома дата створення відповідного відео. Речник Кремля Дмитро Пєсков не підтвердив інформацію щодо знищення Соколова, а також не став її спростовувати.

Фото: скрін відео

"Загибель командувача ЧФ РФ" – заява ССО

У Силах спеціальних операцій ЗСУ 26 вересня зазначили, що наявні джерела стверджують, що серед загиблих дійсно є командувач ЧФ РФ. Наразі уточнення даних відбувається згідно відповідної процедури зі збору інформації щодо результатів проведеної операції. У структурі наголосили, що велику кількість окупантів й досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл.

Нагадаємо, у ССО 25 вересня підсумували втрати противника внаслідок успішної ракетної атаки та проведення спецоперації зі знищення ВДК "Мінськ" та штабу Чорноморського флоту Росії. Внаслідок влучань у будівлю штабу Чорноморського флоту Росії, який розташовувався на території тимчасово окупованого Севастополя, загинули 34 російські офіцери. У ССО заявили, що серед них й був адмірал Віктор Соколов, який обіймав посаду командувача Чорноморського флоту Росії.