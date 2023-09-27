Відтягли подалі: ЗМІ опублікували світлини аеродрому Чкаловського, з якого зникли три літаки (фото)

На російському аеродромі "Чкаловський" у довоєнні часи базувались більш як 60 літаків різних типів. Однак російське командування не змогло захистити від диверсантів таку масштабну стоянку повітряних суден.

Related video

20 вересня ГУР Міноборони розповіли про диверсію, яку провели невідомі особи на аеродромі "Чкаловський" на північному сході від Москви у РФ. На розпливчатих світлинах, зроблених після цієї диверсії, ледь видно її наслідки. При цьому вказується, що росіяни могли втратити три літаки. На нових якісніших світлинах видно, як з поля безслідно зникли три об'єкти. Про це ідеться на порталі "24 канал".

На порталі вказують, що роздобули у невказаному джерелі світлини аеродрому "Чкаловський", датовані 24 вересня 2023 року. На світлині добре видно три порожні стоянки, де раніше стояли великі транспортні літаки: їх, схоже, відтягнули на нове місце за межами поля зору супутника.

Між тим раніше у мережі опублікували більш тьмяну світлину тієї ж місцевості, датовану 19 вересня. Тоді вказували, що Ан-148 забрали з летовища, а два Іл-20 залишили.

Вибух літаків на аеродромі Чкаловський: деталі

Зазначимо, аеродром Чкаловський розташовано за 14 км від третьої кільцевої дороги навколо Москви та за 30 км від Кремля. Привертає увагу те, що для удару по ньому потрібно було пробратись близько 400 км по території РФ, обігнувши столицю.

Яка відстань від аеродрому Чкаловський до Москви Фото: Google maps

На старих світлинах Google видно, що на летовищі базувалось понад 60 повітряних суден різних типів 8 авіаційної дивізії. Зокрема, там могли перебувати наступні судна:

літаки Іл-76, Ан-12, Ан-26, Ан-72, Л-410, Ту-134, Іл-18Д, Іл-62М, Ан-148, Іл-76МД, Ту-134А-3, Ту-154Б-2.

вертольоти Мі-8.

Аеропорт Чкаловський: фото Google Фото: Google maps

Згідно з даними ГУР Міноборони, внаслідок атаки невідомих диверсантів пошкоджено один вертоліт Мі-8, літак радіолокаційної розвідки Іл-20 та пасажирський літак Ан-148 на 85 осіб. Розвідники описали деталі операції, які їм стали відомі. Зокрема стверджували, що вибухові пристрої пронесли прямо до салону літаків. Коли пристрої спрацювали, постраждали і російські літаки, і вертоліт, який стояв неподалік.

Зі слів представників української розвідки, російське командування "занепокоєне та здивоване": не очікували, що диверсанти проникнуть на стратегічний об'єкт ЗС РФ.

Нагадуємо, міністр оборони Росії Шойгу впевнений, що війна проти Україн триватиме до 2025 року. Лише тоді, на його думку, РФ досягне поставлених цілей.

Слова міністра пролунали під час засідання Колегії Міноборони: на відео з місця події відшукали командувача ЧФ РФ Віктора Соколова, про загибель якого повідомляли раніше.