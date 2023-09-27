Оттащили подальше: СМИ опубликовали фото аэродрома Чкаловского, с которого исчезли три самолета (фото)

На российском аэродроме "Чкаловский" в довоенные времена базировались более 60 самолетов различных типов. Однако российское командование не смогло защитить от диверсантов такую масштабную стоянку воздушных судов.

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20 сентября ГУР Минобороны рассказали о диверсии, которую провели неизвестные лица на аэродроме "Чкаловский" на северо-востоке от Москвы в РФ. На расплывчатых фотографиях, сделанных после этой диверсии, едва видны ее последствия. При этом указывается, что россияне могли потерять три самолета. На новых качественных фотографиях видно, как с поля бесследно исчезли три объекта. Об этом говорится на портале "24 канал".

На портале указывают, что раздобыли в неуказанном источнике фотографии аэродрома "Чкаловский", датированные 24 сентября 2023 года. На фотографии хорошо видны три пустые стоянки, где раньше базировались большие транспортные самолеты: их, похоже, оттянули на новое место за пределами поля зрения спутника.

Между тем ранее в сети опубликовали более тусклую фотографию той же местности, датированную 19 сентября. Тогда указывали, что Ан-148 забрали с аэродрома, а два Ил-20 оставили.

Взрыв самолетов на аэродроме Чкаловский: детали

Отметим, аэродром Чкаловский расположен в 14 км от третьей кольцевой дороги вокруг Москвы и в 30 км от Кремля. Привлекает внимание то, что для удара по нему нужно было пробраться около 400 км по территории РФ, обогнув столицу.

Какое расстояние от аэродрома Чкаловский до Москвы Фото: Google maps

На старых фотографиях Google видно, что на аэродроме базировалось более 60 воздушных судов различных типов 8 авиационной дивизии. В частности, там могли находиться следующие объекты:

самолеты Ил-76, Ан-12, Ан-26, Ан-72, Л-410, Ту-134, Ил-18Д, Ил-62М, Ан-148, Ил-76МД, Ту-134А-3, Ту-154Б-2.

вертолеты Ми-8.

Аэропорт Чкаловский: фото Google Фото: Google maps

Согласно данным ГУР Минобороны, в результате атаки неизвестных диверсантов поврежден один вертолет Ми-8, самолет радиолокационной разведки Ил-20 и пассажирский самолет Ан-148 на 85 человек. Разведчики описали детали операции, которые им стали известны. В частности утверждали, что взрывные устройства пронесли прямо в салон самолетов. Когда устройства сработали, пострадали и российские самолеты, и вертолет, который стоял неподалеку.

По словам представителей украинской разведки, российское командование "обеспокоено и удивлено": не ожидали, что диверсанты проникнут на стратегический объект ВС РФ.

Напоминаем, министр обороны России Шойгу уверен, что война против Украины продлится до 2025 года. Только тогда, по его мнению, РФ достигнет поставленных целей.

Слова министра прозвучали во время заседания Коллегии Минобороны: на видео с места событий отыскали командующего ЧФ РФ Виктора Соколова, о гибели которого сообщали ранее.