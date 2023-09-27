РФ вперше задіяла на фронті підрозділи нової 25-ї армії, — розвідка Британії (фото)

Формування 25-ї загальновійськової армії Росії, ймовірно, буде розгорнуто вздовж лінії фронту, але аналітики сумніваються, що найближчим часом ЗС РФ зможуть розпочати раніше анонсований наступ.

Related video

Російська Федерація задіяла на фронті підрозділи нової 25-ї загальновійськової армії. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"З середини вересня 2023 року Росія, найімовірніше, вперше ввела до дій елементи своєї нової 25-ї загальновійськової армії", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що в кінці серпня нове формування передислокували до України. Крім цього, у британській розвідці розповіли, що в районі на захід від Сєвєродонецька та Кремінної Луганської області та уздовж кордону між Донецькою та Луганською областями воюють два підрозділи 25-ї загальновійськової армії, 67-ї мотострілецької дивізії та 164-ї окремої мотострілецької бригади РФ.

Важливо

Українські бійці відбили атаки ЗС РФ на кількох напрямках, — Генштаб (карта)

У Міноборони Британії повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росія рідко зберігала вільне угрупування армії, яке могло б стати основою для нового наступу.

Додали, формування 25-ї загальновійськової армії РФ, ймовірно, буде розгорнуто вздовж лінії фронту, проте у Міноборони Британії сумніваються, що найближчим часом ЗС РФ зможуть розпочати раніше анонсований наступ.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 25 вересня розповіли, що Росія намагається розширити свою армію. Для цього, ЗС РФ формують розвідувально-штурмові бригади загальновійськових армій і новосформованих армійських корпусів.

Тоді ж стало відомо, що російський президент Володимир Путін наказав міністру оборони Сергію Шойгу зупинити контрнаступ ЗСУ до початку жовтня. аналітики Інституту вивчення війни заявили, що Кремль вважає "великою перемогою на полі бою" процес оборони російських військових. Крім цього, вони переконані, що Росія хоче підірвати підтримку та довіру до ЗСУ, зокрема за допомогою утримання оборонних позицій, що може створити відчуття відсутності успіхів українського контрнаступу.