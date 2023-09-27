Атака на Севастополь: МЗС РФ звинуватило Британію та США в підготовці ударів по Криму

Водночас російські "військкори" згадали погрози міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який заявив, що удари по Криму ракетами Storm Shadow і системами HIMARS будуть розцінені в Кремлі як повноцінне втягування США та Великої Британії у війну в Україні.

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У Міністерстві закордонних справ Росії висунули звинувачення на адресу США та Великої Британії за атаку по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі, яку здійснили Збройні сили України 22 вересня. Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова на щотижневому брифінгу заявила, що атаку українськими ракетами Севастополя проводили в координації з американськими та британськими спецслужбами.

Захарова сказала, що удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі був заздалегідь спланований із залученням західних засобів розвідки.

"Немає жодного сумніву, що атака була заздалегідь спланована з використанням західних розвідувальних засобів, натовського супутникового обладнання, літаків розвідників і реалізована з подачі та в тісній координації з американськими та британськими спецслужбами", — заявила вона.

Водночас російська дипломатка додала, що українська сторона продовжує обстрілювати регіони РФ за допомогою західного озброєння, зокрема, застосовуючи ракети і снаряди, які надані країнами НАТО.

Реакція на удар по Севастополю

Після успішного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі російські пропагандисти й так звані воєнкори пригадали слова міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який заявив, що якщо Крим атакують ракетами Storm Shadow і системами HIMARS, то це означатиме повноцінне втягування блоку НАТО в російсько-українську війну.

"Застосування цих ракет поза зоною проведення спеціальної військової операції означатиме повноцінне втягування Сполучених Штатів Америки та Великої Британії в конфлікт і спричинить негайні удари по центру ухвалення рішень на території України", — заявив Шойгу ще 20 червня.

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Щодо цього висловився російський "військкор" Юрій Котенок, який дорікнув Міноборони РФ у бездіяльності на тлі "знущальних коментарів" в українських пабліках.

"У реальності попередження та погрози жодним чином не діють на противника, залишаючись нереалізованими, і, навпаки, запевняють його в повній безкарності", — написав він.

Щодо конфлікту з НАТО висловився й заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. У соцмережах він написав, що постачання в Україну нових видів озброєння залишають Росії все менше вибору, окрім як прямо вступити в конфлікт із Альянсом.

"Схоже, що Росії залишають дедалі менше вибору, крім прямого конфлікту з НАТО на землі, який перетворився на відкрито фашистський блок на кшталт гітлерівської вісі, хоча й більшого розміру. Ми готові, хоча результат буде досягнуто з набагато більшими витратами для людства, ніж у 1945-му", — написав Медведєв.

Нагадаємо, внаслідок останніх ударів по об'єктах на території тимчасово окупованого Криму ЗС РФ втратили близько сотні солдатів, і понад сотню було поранено. Зокрема, під час атаки по ВДК "Мінськ" безповоротні втрати становили 62 окупанти, а внаслідок удару по будівлі штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі загинули 34 офіцери.