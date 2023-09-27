Іспанія модернізує свою ППО за допомогою ракет Mistral 3: яка ефективність ЗРК

Модернізація пов'язана з тим, що Іспанія має намір адаптувати систем ППО до нових можливостей версії Mistral 3, яка являє собою більш технологічний зразок порівняно з попередніми версіями.

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Рада міністрів Іспанії схвалила виділення майже 325 млн євро на модернізацію систем ППО за допомогою комплексів Mistral 3. Таким чином, Іспанія стала другим великим користувачем цих ЗРК після Франції. Про це 26 вересня повідомили в іспанській Defensa.

"Іспанський уряд уже придбав у травні 2021 року за 43,4 млн євро загалом 91 ракету Mistral 3 зі складу французьких збройних сил разом із супутнім обладнанням", — пишуть журналісти.

Тепер друга партія складається з більш ніж 500 нових ракет.

Іспанські збройні сили модернізують свої засоби ППО з двох причин. Перша — вік наявного на озброєнні обладнання, яке було поставлено наприкінці 1980-х років. По-друге, існує необхідність адаптації систем ППО до нових можливостей версії Mistral 3, яка являє собою якісний і технологічний стрибок порівняно з попередніми версіями.

Нова версія Mistral 3

Остання версія Mistral 3 являє собою зенітну ракету малої дальності, оснащену інфрачервоним приймачем і сучасною технологією обробки зображення. Розробники стверджують, що застосування новітніх технологій дало змогу домогтися коефіцієнта ефективності понад 96%.

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Ракета здатна вражати цілі з низькою тепловою помітністю, такі як безпілотні літальні апарати (БПЛА), турбореактивні ракети і швидкісні ударні кораблі великої дальності.

Основні переваги Mistral 3:

самонавідна боєголовка, створена із застосуванням новітніх технологій;

висока маневреність;

дальність перехоплення до 8 км;

висота перехоплення до 6 км;

боєголовка масою 3 кг;

необслуговуваний термін служби до 20 років.

Раніше повідомлялося, що Іспанія готує новий пакет допомоги Україні. До нього входять військова техніка, зброя і боєприпаси, вантажівки для систем ППО, машини швидкої допомоги та медичне обладнання для військових госпіталів.